Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Авария, в которой погибли пять человек, ещё двое пострадали, произошла в Караидельском районе Башкирии, сообщил главный региональный госавтоинспектор Владимир Севастьянов в понедельник.

ДТП произошло около часа дня на 72-м км дороги Бирск-Тастуба-Сатка, где столкнулись Lads Priora и Hyundai Solaris.

Водитель Lada и двое его пассажиров, а также водитель Hyundai и его пассажир погибли на месте происшествия. Еще двоих участников аварии с различными травмами доставили в медицинское учреждение, написал Севастьянов в своём канале в Мах.

Он отметил, что лично выехал на место автоаварии для координации работы и выяснения всех обстоятельств произошедшего.