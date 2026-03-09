Поиск

Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Авария, в которой погибли пять человек, ещё двое пострадали, произошла в Караидельском районе Башкирии, сообщил главный региональный госавтоинспектор Владимир Севастьянов в понедельник.

ДТП произошло около часа дня на 72-м км дороги Бирск-Тастуба-Сатка, где столкнулись Lads Priora и Hyundai Solaris.

Водитель Lada и двое его пассажиров, а также водитель Hyundai и его пассажир погибли на месте происшествия. Еще двоих участников аварии с различными травмами доставили в медицинское учреждение, написал Севастьянов в своём канале в Мах.

Он отметил, что лично выехал на место автоаварии для координации работы и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Башкортостан
