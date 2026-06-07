Что произошло за день: воскресенье, 7 июня

Выборы в Армении, рост квот ОПЕК+ и предстоящая жара в Москве

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Армении завершились парламентские выборы. На них проголосовали почти 59% избирателей. МВД Армении сообщило о задержании 14 человек за правонарушения во время выборов.

- Владимир Зеленский мог бы просто передать письмо российскому лидеру, если у него было такое желание, а не во всеуслышание сообщать об этом, заявил Дмитрий Песков.

- Армения не может быть лишена статуса члена в ЕАЭС, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он подчеркнул, что решения принимаются консенсусом, а Армения имеет право вето, как и другие страны.

- Пункт пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области с Крымом закрыт из-за атаки БПЛА. Повреждено мостовое полотно. Проезд транспорта осуществляется через два других автомобильных пункта пропуска - "Армянск" и "Перекоп".

- Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с. Лидеры сделки - Саудовская Аравия и Россия - смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 тыс. б/с - до 10,353 млн б/с и 9,824 млн б/с соответственно.

- Показатель отравлений спиртом в России с 2016 года сократился на 39%. При этом, как следует из данных Роспотребнадзора, отмечается рост отравлений спиртосодержащей продукцией среди женщин.

- Жара ожидается в Москве на следующей неделе. С 8 июня по 10 июня будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности. Днем 9 и 10 июня в столице прогнозируется до +31.