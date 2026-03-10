Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует умеренное снижение на фоне заметного падения мировых цен на нефть. Лидируют в откате ценные бумаги нефтегазовых компаний, которые и увели фондовый индекс рынка акций РФ вниз, в то время как акции компаний других секторов умеренно подрастают.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2883,41 пункта (-0,18%); при этом цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,7%.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-3,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,8%), "ФосАгро" (-2,8%), "Русала" (-2,2%), "Газпрома" (-1,8%), "Роснефти" (-1,6%), "Татнефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "МТС" (-0,1%).

Вместе с тем подорожали акции "Аэрофлота" (+1,9%), МКПАО "Яндекс" (+1,9%), ВТБ (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Полюса" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1,1%), МКПАО "ВК" (+0,9%), "НЛМК" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%) и Сбербанка (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд целей военной операции в Иране еще не выполнены, потому боевые действия нужно продолжать. "Мы во многих аспектах одержали победу, но этого недостаточно", - приводят его слова американские СМИ. "Мы продолжим действовать, твердо намерены добиться полной победы, благодаря которой данную угрозу удастся устранить раз и навсегда", - добавил он.

The New York Times отмечает, что чуть ранее Трамп сделал ряд более примирительных высказываний, из которых можно было сделать вывод, что он, возможно, стремится завершить конфликт. В частности, как сообщалось, президент США заверил, что военная операция будет кратковременной.

Американо-израильская операция против Ирана скоро завершится, заявил Трамп. "Скоро, очень скоро", - сказал он на пресс-конференции во Флориде. При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли завершение уже в течение этой недели, Трамп сказал: "Нет".

Власти США готовы на время ослабить связанные с нефтью санкции в отношении ряда стран, заявил американский президент. "Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены", - сказал он на пресс-конференции. "Мы приостановим санкции в отношении некоторых стран. А может потом не потребуется эти санкции восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка", - добавил Трамп.

Мировые цены на нефть 10 марта утром демонстрируют заметное снижение в рамках коррекции после волатильной сессии накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 4,9%, до $94,1 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 5%, до $90 за баррель.

Военные действия на Ближнем Востоке дестабилизировали мировой нефтяной рынок: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ. В начале торговой сессии 9 марта стоимость эталонных сортов нефти обновляла максимумы с весны 2022 года: цена Brent поднималась до $119,5 за баррель (+28,9% к закрытию пятницы), WTI - до $119,48 за баррель (+31,4%). За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%, максимальными темпами с весны 2020 года. Однако поздно вечером в понедельник мировые цены на нефть резко развернулись вниз на заявлениях президента США и ушли ниже отметки $100 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в понедельник вечером, получился хорошим. "Это был хороший разговор", - сказал он на пресс-конференции. Трамп остался доволен и обсуждением с Путиным украинской тематики. "В том, что касается Украины, это был позитивный разговор", - отметил президент США.

В разговоре с Путиным президент США выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.

По словам помощника президента, с российской стороны "высказана положительная оценка посреднических усилий, принимаемых командой Дональда Трампа и им лично". "Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути переговорного урегулирования конфликта", - заключил Ушаков.

Американские фондовые индексы, активно снижавшиеся в начале сессии в понедельник, затем развернулись и завершили торги в плюсе. В центре внимания инвесторов был ближневосточный конфликт, из-за которого страны региона сокращать добычу, чтобы не допустить заполнения своих нефтехранилищ. Ранее о снижении добычи сообщили Ирак, ОАЭ и Кувейт, а в понедельник СМИ написали о том, что сокращение производства нефти началось в Саудовской Аравии, крупнейшем ее экспортере в мире.

Также инвесторы опасаются, что из-за скачка цен на энергоносители инфляция в Соединенных Штатах ускорится, что не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) продолжить снижение ключевой процентной ставки. Индекс волатильности на рынке акций VIX, также называемый "индексом страха Уолл-стрит", в понедельник превысил 30 пунктов впервые с прошлого апреля.

Между тем поддержку американскому рынку акций оказали заявления Трампа о том, что американские военные близки к тому, чтобы выполнить поставленные задачи в Иране. Также президент повторил мысль о том, что операция против Ирана идет быстрее, чем планировалось.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается позитивная динамика акций. Фондовые индикаторы Австралии, материкового Китая, Гонконга, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,8-4,3%.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,4%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 10 марта.