Минобороны РФ заявило об уничтожении над регионами 36 украинских дронов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 16:00 до 20:00 мск вторника перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, 12 БПЛА сбили над Крымом, по семь - над Белгородской областью и Черным морем, шесть - над Краснодарским краем.

Два украинских беспилотника нейтрализованы над Курской областью, по одному - над Брянской и Смоленской, сообщило Минобороны РФ.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что российские средства ПВО с 8:00 до 16:00 мск вторника перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

По данным ведомства, 21 БПЛА поражён над территорией Белгородской области, девять - над Крымом, по два над Краснодарским краем и Курской областью, один - над акваторией Азовского моря.