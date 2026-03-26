Трамп заявил, что Иран ведет переговоры с США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На фоне утверждений иранской стороны об отсутствии на данный момент переговоров с США и общении лишь через посредников американский президент Дональд Трамп заверил, что Тегеран в действительности ведет переговоры с Вашингтоном.

"Они ведут переговоры, кстати, и они очень сильно хотят заключить сделку. Но они боятся об этом говорить потому что понимают, что их убьют свои же. Они также боятся, что их убьем мы", - заявил Трамп на фандрайзинг-мероприятии Республиканской партии США в Вашингтоне.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассматривают переданные Вашингтоном предложения, однако о диалоге речи нет.

"Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США", - приводит работающий из Лондона канал Iran International слова Аракчи.

Ожидается, что в ближайшее время в Исламабаде могут пройти переговоры между США и Ираном. Издание Axios со ссылкой на источники писало, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг.

Однако высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности заявил телеканалу Press TV, что Иран дал отрицательный ответ на предложения США, касающиеся окончания конфликта.