Физлица с мая смогут вывозить слитки золота свыше 100 г только через аэропорты Москвы и Владивостока

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с мая ограничений на вывоз золота в слитках. Документ ("Об особом порядке вывоза наличной валюты РФ и аффинированного золота в слитках из РФ") датирован 25 марта, он опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Согласно указу, в общем случае физлицам с 1 мая будет запрещено вывозить из России слитки суммарным весом более 100 г.

Этот запрет не коснется путешественников, вылетающих из аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" - и аэропорта Владивостока "Кневичи", при условии, что у них есть разрешение от Пробирной палаты.

Юрлица и ИП смогут вывозить слитки без ограничений в страны вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а поставки в страны ЕАЭС будут "привязаны" к тем же четырем аэропортам и разрешению Пробирной палаты. На кредитные организации ограничение не распространяется.

