Рынок акций США в среду вырос на ожиданиях деэскалации конфликта с Ираном

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне снижения цен на нефть и ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2025 года упало на 20,2% и составило $190,7 млрд, по данным министерства торговли. Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале дефицит составлял $239,1 млрд, а не $226,4 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя до $211 млрд.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в феврале увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Это самый существенный подъем почти за четыре года (с марта 2022 года).

Эксперты прогнозировали повышение всего на 0,5%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали 0,7%.

В том числе стоимость импортного топлива повысилась в прошлом месяце на 3,8% (после падения на 1,2% в январе).

Цена обращающихся на Nasdaq акций Arm подскочила на 16,4% по итогам торгов. Британская компания представила новый чип для центров обработки данных с искусственным интеллектом, который, как ожидается, может принести ей огромный доход.

Бумаги других чипмейкеров также существенно выросли: Intel Corp. - на 7,1%, Nvidia Corp. - на 2%, Marvell Technology - на 6,6%, Advanced Micro Devices - на 7,3%.

Стоимость Destiny Tech100 Inc. взлетела на 16,3%. По сообщениям СМИ, SpaceX планирует представить проспект IPO уже на этой неделе. Акции SpaceX являются крупнейшим активом фонда Destiny Tech100.

На этой новости резко поднялись котировки акций и других космических компаний, включая Rocket Lab - на 10,3%, Intuitive Machines - на 14,7%, AST Spacemobile - на 10,4%.

Robinhood Markets, оператор популярной платформы для торговли на фондовом и криптовалютном рынках, объявил новую программу buyback на сумму $1,5 млрд. Стоимость компании увеличилась на 5%.

Фармацевтическая Merck & Co. договорилась о покупке разработчика противораковых препаратов Terns Pharmaceuticals за $6,7 млрд. Акции Merck подорожали на 2,6%, Terns Pharmaceuticals - на 5,7%.

Кроме того, котировки бумаг Amazon.com Inc. повысились на 2,2%, Boeing Co. - на 1,6%, Tesla - на 0,8%, Apple Inc. - на 0,4%, International Business Machines - на 0,3%, Alphabet Inc. - на 0,2%.

В то же время вслед за снижением нефтяных котировок подешевели акции нефтепроизводителей, включая Chevron Corp. - на 0,8%, Exxon Mobil - на 1,3%, ConocoPhillips - на 0,3%.

Цена бумаг KB Home опустилась на 1,6%. Строительная компания в первом финквартале (декабрь-февраль) сократила чистую прибыль втрое и выручку - почти на четверть, а также ухудшила прогноз на текущий фингод.

Капитализация Microsoft Corp. снизились на 0,5%, Verizon Communications - на 1,1%, Nike Inc. - на 1%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 305,43 пункта (на 0,66%) и составил 46429,49 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 35,53 пункта (на 0,54%) - до 6591,9 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 167,93 пункта (на 0,77%) и завершил сессию на отметке 21929,83 пункта.