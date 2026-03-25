Самолет с делегацией депутатов Госдумы вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находятся депутаты Госдумы РФ, вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах, самолет Ил-96 с делегацией на борту выполняет перелет из Нью-Йорка в Вашингтон.

На борту воздушного судна, предположительно, находятся депутаты Госдумы, уточнил собеседник агентства.

Позже в среду в авиационных службах сообщили, что самолет Ил-96 с делегацией на борту совершил посадку в одном из аэропортов Вашингтона.

Ранее сообщалось, что группа российских парламентариев прибыла в США для проведения переговоров.

По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, речь идет о делегации из четырех-пяти человек, поездка которой потребовала согласования ряда вопросов, включая получение гарантий в связи с действующими санкциями.

В начале января в СМИ сообщалось о приглашении российских депутатов в Вашингтон со стороны члена Палаты представителей Конгресса США.

Что произошло за день: среда, 25 марта

Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Великий Новгород остался без воды
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1073 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8792 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
