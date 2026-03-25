Самолет с делегацией депутатов Госдумы вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находятся депутаты Госдумы РФ, вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах, самолет Ил-96 с делегацией на борту выполняет перелет из Нью-Йорка в Вашингтон.

На борту воздушного судна, предположительно, находятся депутаты Госдумы, уточнил собеседник агентства.

Позже в среду в авиационных службах сообщили, что самолет Ил-96 с делегацией на борту совершил посадку в одном из аэропортов Вашингтона.

Ранее сообщалось, что группа российских парламентариев прибыла в США для проведения переговоров.

По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, речь идет о делегации из четырех-пяти человек, поездка которой потребовала согласования ряда вопросов, включая получение гарантий в связи с действующими санкциями.

В начале января в СМИ сообщалось о приглашении российских депутатов в Вашингтон со стороны члена Палаты представителей Конгресса США.