Один человек пострадал в Москве в результате пожара, возникшего из-за падения обломков БПЛА

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем в направлении Москвы, в результате падения его обломков возник пожар в частном доме, пострадал один человек.

"Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек", - написал Собянин в своем канале в Мах.

Он уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.