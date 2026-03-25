Что произошло за день: среда, 25 марта

За рекламу в Telegram и Youtube в 2026 году не будут привлекать к ответственности, власти РФ обсуждают запрет на экспорт бензина, Иран отверг предложения США по урегулированию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Меры ответственности за рекламу в Telegram и Youtube не будут применяться до конца 2026 года.

- Власти РФ обсуждают возврат к запрету на экспорт бензина для его производителей, сообщили "Интерфаксу" источники. До 31 июля 2026 года действует запрет только для непроизводителей. В Минэнерго заявили, что российский рынок топлива сейчас полностью обеспечен.

- Атака БПЛА на морской порт Усть-Луга не повлияла на отправку грузов в Калининград, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

- Орбан заявил, что Украина не получит газа из Венгрии, пока не возобновит поставки нефти. Приостановка поставок будет поэтапной.

- Правительство Молдавии утвердило меры по снижению потребления энергоресурсов на фоне режима ЧС из-за отключения ЛЭП Исакча-Вулканешты.

- Иран отверг предложения США по урегулированию конфликта в Персидском заливе, сочтя их чрезмерными и оторванными от реальности.

- В Москве некомплект кадров в полиции в среднем составляет 30%, на районном уровне - до 50%, сообщил начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов.

- OpenAI объявила о решении закрыть платформу по созданию видеоконтента Sora.