Что произошло за день: среда, 25 марта
За рекламу в Telegram и Youtube в 2026 году не будут привлекать к ответственности, власти РФ обсуждают запрет на экспорт бензина, Иран отверг предложения США по урегулированию
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Меры ответственности за рекламу в Telegram и Youtube не будут применяться до конца 2026 года.
- Власти РФ обсуждают возврат к запрету на экспорт бензина для его производителей, сообщили "Интерфаксу" источники. До 31 июля 2026 года действует запрет только для непроизводителей. В Минэнерго заявили, что российский рынок топлива сейчас полностью обеспечен.
- Атака БПЛА на морской порт Усть-Луга не повлияла на отправку грузов в Калининград, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
- Орбан заявил, что Украина не получит газа из Венгрии, пока не возобновит поставки нефти. Приостановка поставок будет поэтапной.
- Правительство Молдавии утвердило меры по снижению потребления энергоресурсов на фоне режима ЧС из-за отключения ЛЭП Исакча-Вулканешты.
- Иран отверг предложения США по урегулированию конфликта в Персидском заливе, сочтя их чрезмерными и оторванными от реальности.
- В Москве некомплект кадров в полиции в среднем составляет 30%, на районном уровне - до 50%, сообщил начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов.
- OpenAI объявила о решении закрыть платформу по созданию видеоконтента Sora.