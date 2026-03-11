В Думу планируют вскоре внести проект о направлении части призывников на службу в МЧС

Призывников предлагается отправлять в пожарные подразделения ведомства

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о направлении части призываемых на срочную службу в ряды МЧС планируется внести в Госдуму в ближайшее время, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Готовится к внесению законопроект, который предусматривает направление части призывников для службы в МЧС в пожарных подразделениях. Законопроект на завершающей стадии экспертной оценки. Есть поддержка и полное понимание со стороны МЧС и Минобороны, они поддерживают данную законодательную инициативу. Планируем внести его в ближайшее время", - сказал Выборный "Интерфаксу" в среду.

Говоря об ожидаемом количестве направляемых в МЧС призывников, Выборный отметил, что "в случае принятия законопроекта концептуально при рассмотрении в первом чтении, будут подготовлены проекты подзаконных нормативно-правовых актов на этот счет, и уже будет полное понимание, какова именно потребность".

По словам Выборного, призывников предлагается направлять именно в пожарные подразделения. "В свое время, как я подчеркнул, этот механизм работал. И в пожарных подразделениях служили лица, которые призываются на срочную службу в министерство обороны. Мы фактически, то, что говорил президент, все лучшее, которое было у нас ранее, и в советское время, и в постсоветское, по сути, возвращаем в настоящее время", - сказал депутат.