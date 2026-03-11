Поиск

В тяжелом состоянии находятся 11 из 29 госпитализированных после ракетной атаки в Брянске

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На стационарном лечении находятся 29 пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске; 11 из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Всего на стационарном лечении находятся 29 пострадавших, в их числе один ребенок. Состояние 11 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.

Один пациент выписан из стационара в связи с улучшением состояния. 13 человек получают лечение амбулаторно, сообщил помощник министра.

Девять пострадавших доставлены на лечение в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и НМХЦ им. Пирогова Минздрава России и больницы Москвы.

"Дорогу они перенесли удовлетворительно. В пути их сопровождали врачи службы медицины катастроф", - отметил Кузнецов.

Во вторник власти сообщили о ракетном ударе ВСУ по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате которого погибли шесть человек, пострадали более 40. Нескольких раненых доставили на лечение в Москву. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

