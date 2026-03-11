Поиск

Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

Александр Галицкий
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы рассмотрит иск о запрете и признании экстремистским международного венчурного фонда Almaz Capital, сообщили в среду в суде.

В Тверской суд "поступил административный иск к Галицкому Александру Владимировичу и корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства", заявили в суде.

Александр Галицкий - международный венчурный инвестор, предприниматель, сооснователь и управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners. Фонд, основанный в 2008 году, специализируется на инвестициях в технологические компании со штаб-квартирой в Калифорнии.

Александр Галицкий Almaz Capital Тверской суд Москвы
