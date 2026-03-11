Число пострадавших от ракетного удара по Брянску выросло до 42

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об увеличении числа пострадавших в результате ракетного удара по региональному центру.

"Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, 20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние стабильное. 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Он также отметил, что поздно вечером 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

"Движение пассажирского и личного транспорта в настоящее время организовано в штатном режиме. В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения", - написал глава региона.

Он добавил, что удар был нанесен "семью ракетами Storm Shadow".

Во вторник власти сообщили о ракетном ударе ВСУ по областному центру. Изначально было известно о шести погибших и 37 пострадавших.