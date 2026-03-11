Девять пострадавших при ракетной атаке на Брянск доставят в медучреждения Москвы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, эвакуируют на лечение в федеральные медицинские центры и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Эвакуацию пострадавших в настоящее время проводят бригады службы медицины катастроф, сказал Кузнецов журналистам в среду.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф, добавил помощник министра.

"Еще 20 пострадавших, в их числе один ребенок, проходят лечение в больницах Брянска, состояние троих из них (взрослые) врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов.

По его словам, 13 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Организована помощь медицинских психологов. В пункте временного размещения также дежурят медики и психологи, сообщил Кузнецов.

Все пострадавшие получают всю необходимую медпомощь в полном объеме, добавил помощник министра.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что во вторник украинские военные атаковали ракетами областной центр. По его информации, в результате атаки погибли шесть человек, 37 были ранены.