Поиск

Более 40 беспилотников сбиты в Таганроге и пяти районах Ростовской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки беспилотников в регионе, ликвидировано более 40 дронов.

"Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганрог и 5 районах области - Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в среду.

По его словам, никто не пострадал. В результате падения обломков БПЛА в п. Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было. В данный момент электроснабжение восстановлено.

"Информация о последствиях уточняется. Беспилотная опасность сохраняется", - добавил Слюсарь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 марта 2026 года Военная операция на Украине
Ростовская область Юрий Слюсарь Таганрог
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 40 беспилотников сбиты в Таганроге и пяти районах Ростовской области

Шесть человек погибли при ракетной атаке Брянска

В больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Что произошло за день: вторник, 10 марта

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть жертвы

Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил РФ за поддержку

Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР

 Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР

Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

 Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

Думе предложат разрешить экстерриториальное использование ВС РФ для защиты россиян

Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

 Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 606 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8615 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });