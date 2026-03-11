Более 40 беспилотников сбиты в Таганроге и пяти районах Ростовской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки беспилотников в регионе, ликвидировано более 40 дронов.

"Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганрог и 5 районах области - Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в среду.

По его словам, никто не пострадал. В результате падения обломков БПЛА в п. Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было. В данный момент электроснабжение восстановлено.

"Информация о последствиях уточняется. Беспилотная опасность сохраняется", - добавил Слюсарь.