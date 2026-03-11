Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Червоная Заря Сумской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Червоная Заря Сумской области, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области", - говорится в сообщении Минобороны.

В ходе боев войсками группировки "Север" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Павловка, Храповщина, Кияница и Глухов Сумской области, говорится в сводке.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Уды, Лебедевка, Рубежное, Малая Волчья, Ольшаны и Караичное, информирует российское военное ведомство.

По его данным, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" составили свыше 245 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки воздушных целей "Пеликан" и склад боеприпасов.