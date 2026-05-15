Поиск

Жилые дома и предприятие повреждены после атаки БПЛА под Рязанью, есть пострадавшие

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о повреждениях нескольких жилых домов и на территории предприятия в результате атаки БПЛА.

"По предварительным данным, есть пострадавшие", - написал Малков в своем канале в Мах в пятницу.

Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий.

Ранее в пятницу сообщалось об уничтожении пяти беспилотников на подлете к Москве.

Накануне российские военные нейтрализовали 38 украинских БПЛА над регионами РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2026 года Военная операция на Украине
Рязанская область атака БПЛА повреждения пострадавшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жилые дома и предприятие повреждены после атаки БПЛА под Рязанью, есть пострадавшие

Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме

Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию

Количество сбитых на подлете к столице БПЛА увеличилось до пяти

Три беспилотника сбито на подлете к Москве

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Суд отправил продюсера певицы Линды под домашний арест

Что произошло за день: четверг, 14 мая

Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

 Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

Экс-замглавы Минприроды РФ Буцаев заочно арестован по делу о миллионном хищении
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2193 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9380 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов