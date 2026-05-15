Жилые дома и предприятие повреждены после атаки БПЛА под Рязанью, есть пострадавшие
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о повреждениях нескольких жилых домов и на территории предприятия в результате атаки БПЛА.
"По предварительным данным, есть пострадавшие", - написал Малков в своем канале в Мах в пятницу.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий.
Ранее в пятницу сообщалось об уничтожении пяти беспилотников на подлете к Москве.
Накануне российские военные нейтрализовали 38 украинских БПЛА над регионами РФ.