Жилые дома и предприятие повреждены после атаки БПЛА под Рязанью, есть пострадавшие

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о повреждениях нескольких жилых домов и на территории предприятия в результате атаки БПЛА.

"По предварительным данным, есть пострадавшие", - написал Малков в своем канале в Мах в пятницу.

Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий.

Ранее в пятницу сообщалось об уничтожении пяти беспилотников на подлете к Москве.

Накануне российские военные нейтрализовали 38 украинских БПЛА над регионами РФ.