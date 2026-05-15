Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглась Белгородская область, поврежден объект инфраструктуры, сообщили в оперативном штабе по региону.

"Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены автобус и автомобиль.

Об отражении атаки БПЛА на регион утром в пятницу сообщил глава Рязанской области Павел Малков. Три человека погибли, 12 пострадали.