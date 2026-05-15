Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 355 беспилотников ВСУ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 355 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над Азовским и Каспийским морями.

Глава Рязанской области Павел Малков сообщил о трех погибших и 12 пострадавших в результате ночной атаки на регион.

Накануне сообщалось об уничтожении с 08:00 до 23:00 мск 38 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и Крымом.

