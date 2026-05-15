Силы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников на Ростовскую область

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Свыше 40 украинских дронов нейтрализованы над Ростовской областью за ночь, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 40 БПЛА. Атаке подверглись: город Таганрог и 11 районов области", - написал он в своем канале в Мах.

В ночь на четверг Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА на Волгодонск. Ростовская АЭС, расположенная в 13,5 км от Волгодонска, не пострадала.