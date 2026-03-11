Военные заявили, что группировка "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" ведет продвижение в глубину украинской обороны, нанесла удары по украинским подразделениям в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани, Новосолошино, Широкое, Долинка Запорожской области, Покровское, Просяная, Гай и Коломийцы Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки в зоне действий группировки армия Украины потеряла более 315 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - сообщили в российском военном ведомстве.

По его информации, за сутки подразделения группировки нанесли удары по живой силе и технике 12 украинских бригад и штурмового полка в районах Новониколаевки, Доброполья, Светлого, Шевченко, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя, Марьевки в ДНР, Гавриловки, Новопавловки и Федоровского в Днепропетровской области. Потери украинских сил здесь составили более 350 военнослужащих, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Рай-Александровка, Сергеевка, Куртовка, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - сообщило министерство обороны.

По словам военных, в течение суток в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла более 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и горючего, шесть складов материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Ковалевка, Грушевка, Осиново, Просянка, Александровка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства.

Потери украинской армии, по данным Минобороны РФ, за сутки на этих участках составили до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire и пять складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области и Коблево Николаевской области. Уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ", - сказали в министерстве обороны.

Там сообщили, что украинские подразделения в зоне действий группировки также потеряли две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию контрбатарейной борьбы, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.