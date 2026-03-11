Суд обратил в доход РФ почти 19 млн рублей, принадлежащих чиновнику Минобороны

Госслужащий не смог подтвердить законность происхождения этих средств

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Измайловский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования к начальнику 447 Военного представительства Минобороны РФ Алексею Винницкому и его супруге об обращении в доход государства денежных средств.

"Денежные средства в размере 18 801 507 рублей, законность происхождения которых не подтверждена, обращены в доход государства", - сообщили в суде.

Как уточняется в сообщении, данные денежные средства были получены Винницким в период, когда он занимал руководящую должность в министерстве обороны РФ.