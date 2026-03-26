Все частные свердловские клиники отказались от проведения абортов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Все частные клиники в Свердловской области отказались от проведения абортов, сообщили в Минздраве региона.

"Подтверждаем", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, отвечая на соответствующий вопрос.

Частные клиники области начали отказываться от проведения абортов с декабря 2025 года.

Руководитель "Екатеринбургского медицинского центра" Дарья Акулова, выступая на местном телевидении, сообщала, что с 2026 года учреждение начинает действовать "согласно новой маршрутизации пациентов, утвержденной Минздравом нашей области": "Это значит, что в Екатеринбурге будут выделены определенные медучреждения государственного сектора, в которых можно будет пройти эти консультации и принять окончательные решения"

