В Челябинске школьник выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Челябинске в одной из школ ученик девятого класса выстрелили из сигнального пистолета в одноклассницу, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

"Инцидент в СОШ №32 города Челябинска. По предварительной информации, ученик 9-го класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в детскую областную больницу.

"Пострадавшие дети были доставлены в ЧОДКБ и осмотрены специалистами. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением, их здоровью ничего не угрожает", - сообщил областной Минздрав.

В школу выезжали две бригады скорой помощи.

В школе работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областном правительстве. Поручению губернатора Алексея Текслера в школе работает комиссия Министерства образования региона. Уроки в школе в четверг отменены в связи со случившимся.

Хроника 03 февраля 2014 года – 26 марта 2026 года Нападения в школах и вузах
Челябинск Челябинская область
