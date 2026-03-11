Минобороны РФ сообщило о поражении 53 беспилотников над регионами и Черным морем

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 14:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 21 БПЛА поражен над территорией Республики Крым, девять - над территорией Краснодарского края, восемь - над Белгородской областью, семь - над акваторией Черного моря.

Кроме того, шесть БПЛА поражены над территорией Курской области, два - над Воронежской областью.