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Движение по поврежденному мосту из Геническа в Херсонской области запустили по одной полосе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Движение по мосту, соединяющем Геническ и Арабатскую стрелку (Херсонская область), возобновили по одной полосе, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в среду.

"Специалисты провели обследование повреждений, нанесенных конструкциям моста, соединяющего Арабатскую стрелку с Геническом. Состояние моста позволяет организовать движение транспорта. Ремонтные работы будут проводиться на одной полосе", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Движение запущено в реверсивном режиме.

В ночь на среду губернатор сообщил о попытке ВСУ нанести ракетный удар по этому мосту, движение по нему было перекрыто. Также из-за украинских атак восемь округов области полностью обесточены.

Во вторник губернатор сообщил о повреждении моста в Чонгаре - на административной границе с Крымом. Движение по нему было перекрыто.

Владимир Сальдо Херсонская область Геническ
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Движение по поврежденному мосту из Геническа в Херсонской области запустили по одной полосе

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