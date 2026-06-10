Движение по поврежденному мосту из Геническа в Херсонской области запустили по одной полосе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Движение по мосту, соединяющем Геническ и Арабатскую стрелку (Херсонская область), возобновили по одной полосе, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в среду.

"Специалисты провели обследование повреждений, нанесенных конструкциям моста, соединяющего Арабатскую стрелку с Геническом. Состояние моста позволяет организовать движение транспорта. Ремонтные работы будут проводиться на одной полосе", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Движение запущено в реверсивном режиме.

В ночь на среду губернатор сообщил о попытке ВСУ нанести ракетный удар по этому мосту, движение по нему было перекрыто. Также из-за украинских атак восемь округов области полностью обесточены.

Во вторник губернатор сообщил о повреждении моста в Чонгаре - на административной границе с Крымом. Движение по нему было перекрыто.