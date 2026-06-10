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Восемь АЗС "Атан" в Севастополе возобновляют свободную продажу бензина

Восемь АЗС "Атан" в Севастополе возобновляют свободную продажу бензина
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа бензина марок Аи-92 и Аи-95 возобновляется в среду с 10:00 на восьми автозаправочных станциях сети "Атан" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере Max в среду.

По его данным, бензин Аи-92 будет доступен на АЗС в Любимовке, на Камышовом шоссе, улице Генерала Мельника, Столетовском проспекте, а также в Инкермане. Бензин Аи-95 Ultra поступит в продажу на заправках в Любимовке и селе Гончарное.

Губернатор также отметил, что на автозаправочных станциях сети "ТЭС" отпуск топлива продолжается только по QR-кодам, действительны только свежие.

Как сообщалось, во вторник, по данным Развожаева, бензин марки Аи-92 поступал в свободную продажу на пяти автозаправочных станциях сети "Атан" в Севастополе. С учетом проблем с поставками топлива, власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа бензина.

22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели на АЗС ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека, с 29 мая ограничения на продажу бензина Аи-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на Аи-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу Аи-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.

Губернатор Севастополя заявлял, что в городе начала работать система онлайн-учета и распределения топлива через QR-коды, позволяющая жителям приобретать ограниченный объем бензина и дизельного топлива в условиях дефицита и избегать очередей на АЗС.

Крым Михаил Развожаев Атан бензин
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