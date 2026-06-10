Поиск

Глава компании-оператора по обращению отходов в КБР обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 500 млн руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании руководителя компании-оператора по обращению отходов в Кабардино-Балкарии, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 500 млн рублей.

"Службой безопасности Российской Федерации совместно с СК, МВД и ФНС России в Кабардино-Балкарской Республике выявлено уклонение от уплаты налогов руководителем ООО "Экологистика" (Рустамом) Кочесоковым в области обращения с отходами и охраны окружающей среды", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, компания при исполнении государственных контрактов умышленно искажала налоговую отчетность для необоснованного занижения платежей.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в результате были не выплачены налоги на сумму более 500 млн рублей.

"Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. С ним проведен ряд следственных действий", - сказала Петренко.

Сотрудниками правоохранительных органов в Москве, Подмосковье, КБР и КЧР по месту жительства руководства компании и в офисах проведено около 30 обысков.

Столичным управлением СК РФ расследуется уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).

"Следователями продолжается работа по изучению хозяйственно-финансовой документации, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе налоговых и бухгалтерских. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики", - сообщила Петренко.

ФСБ МВД КБР ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по поврежденному мосту из Геническа в Херсонской области запустили по одной полосе

Восемь АЗС "Атан" в Севастополе возобновляют свободную продажу бензина

 Восемь АЗС "Атан" в Севастополе возобновляют свободную продажу бензина

Глава компании-оператора по обращению отходов в КБР обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 500 млн руб.

Десять пассажирских поездов задержаны из-за отсутствия напряжения на участке Куйбышевской железной дороги

 Десять пассажирских поездов задержаны из-за отсутствия напряжения на участке Куйбышевской железной дороги

Несколько промпредприятий повреждены в результате атаки БПЛА на Самарскую область

Три человека пострадали в результате ракетной атаки в Чебоксарах

Чебоксары подверглись ракетной атаке

Пожары начались на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области после атаки БПЛА

Росавиация ввела ограничения еще в четырех аэропортах

Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе

 Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9839 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2570 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов