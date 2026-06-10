Глава компании-оператора по обращению отходов в КБР обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 500 млн руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании руководителя компании-оператора по обращению отходов в Кабардино-Балкарии, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 500 млн рублей.

"Службой безопасности Российской Федерации совместно с СК, МВД и ФНС России в Кабардино-Балкарской Республике выявлено уклонение от уплаты налогов руководителем ООО "Экологистика" (Рустамом) Кочесоковым в области обращения с отходами и охраны окружающей среды", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, компания при исполнении государственных контрактов умышленно искажала налоговую отчетность для необоснованного занижения платежей.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в результате были не выплачены налоги на сумму более 500 млн рублей.

"Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. С ним проведен ряд следственных действий", - сказала Петренко.

Сотрудниками правоохранительных органов в Москве, Подмосковье, КБР и КЧР по месту жительства руководства компании и в офисах проведено около 30 обысков.

Столичным управлением СК РФ расследуется уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).

"Следователями продолжается работа по изучению хозяйственно-финансовой документации, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе налоговых и бухгалтерских. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики", - сообщила Петренко.