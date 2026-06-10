Десять пассажирских поездов задержаны из-за отсутствия напряжения на участке Куйбышевской железной дороги

Архивное фото Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Отключение напряжения в контактной сети на станции Кряж Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД") привело к задержке десяти пассажирских поездов утром в среду, сообщает пресс-служба магистрали.

Задерживаются поезда: №7545 Самара - Новокуйбышевск, №270 Адлер - Чита, №7112 Новокуйбышевск - Тольятти, №7570 Сызрань - Мирная, №48 Санкт-Петербург - Самара, №6314 Чапаевск - Курумоч, №7544 Новокуйбышевск - Самара, №7574 Сызрань - Мирная, №16 Москва - Самара, №32 Москва - Орск

Отменен пригородный поезд №7109 Самара - Новокуйбышевск.

Отклонение от графика составляет 1,5 часа. Причины отключения напряжения в контактной сети не уточняются.

Куйбышевская магистраль проходит по территории Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Рязанской, Оренбургской областей и республик Башкирия, Татарстан и Мордовия.