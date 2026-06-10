Поиск

Десять пассажирских поездов задержаны из-за отсутствия напряжения на участке Куйбышевской железной дороги

Десять пассажирских поездов задержаны из-за отсутствия напряжения на участке Куйбышевской железной дороги
Архивное фото
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Отключение напряжения в контактной сети на станции Кряж Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД") привело к задержке десяти пассажирских поездов утром в среду, сообщает пресс-служба магистрали.

Задерживаются поезда: №7545 Самара - Новокуйбышевск, №270 Адлер - Чита, №7112 Новокуйбышевск - Тольятти, №7570 Сызрань - Мирная, №48 Санкт-Петербург - Самара, №6314 Чапаевск - Курумоч, №7544 Новокуйбышевск - Самара, №7574 Сызрань - Мирная, №16 Москва - Самара, №32 Москва - Орск

Отменен пригородный поезд №7109 Самара - Новокуйбышевск.

Отклонение от графика составляет 1,5 часа. Причины отключения напряжения в контактной сети не уточняются.

Куйбышевская магистраль проходит по территории Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Рязанской, Оренбургской областей и республик Башкирия, Татарстан и Мордовия.

РЖД Куйбышевская железная дорога КбшЖД Кряж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по поврежденному мосту из Геническа в Херсонской области запустили по одной полосе

Восемь АЗС "Атан" в Севастополе возобновляют свободную продажу бензина

 Восемь АЗС "Атан" в Севастополе возобновляют свободную продажу бензина

Глава компании-оператора по обращению отходов в КБР обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 500 млн руб.

Десять пассажирских поездов задержаны из-за отсутствия напряжения на участке Куйбышевской железной дороги

 Десять пассажирских поездов задержаны из-за отсутствия напряжения на участке Куйбышевской железной дороги

Несколько промпредприятий повреждены в результате атаки БПЛА на Самарскую область

Три человека пострадали в результате ракетной атаки в Чебоксарах

Чебоксары подверглись ракетной атаке

Пожары начались на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области после атаки БПЛА

Росавиация ввела ограничения еще в четырех аэропортах

Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе

 Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9839 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2570 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов