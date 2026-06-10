Несколько промпредприятий повреждены в результате атаки БПЛА на Самарскую область

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков БПЛА сбито утром в среду в Самарской области, зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях, три человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

"На месте работают оперативные службы", - написал глава региона.

По его словам, силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. "К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. (...) Пострадали трое жителей региона. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал губернатор.

Он также отметил, что в настоящее время сохраняется угроза атаки, и напомнил о запрете на публикацию фото и видео с места атаки БПЛА.

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