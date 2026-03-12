Рейс из Дубая прибыл в Новосибирск

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Вывозной рейс S7 5786 авиакомпании S7 Airlines из Дубая, следовавший через Самарканд, прибыл в Новосибирск в ночь на четверг, следует из данных онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево.

Борт, вылетевший накануне из Дубая, прибыл в 02:40 по местному времени в четверг.

Ранее авиакомпания сообщала об отмене всех рейсов в/из ОАЭ с 12 по 31 марта 2026 года.

"Полеты будут возобновлены после стабилизации обстановки в регионе", - говорилось в сообщении авиакомпании.