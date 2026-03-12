КС уточнил условия для выдачи принудительной лицензии на патентные товары

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд России уточнил ряд вопросов, связанных с предоставлением принудительной лицензии, в том числе на импортные лекарства из недружественных юрисдикций.

Это постановление вынесено после проверки конституционности положений пункта 1 статьи 1362 Гражданского кодекса (принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец) по жалобам АО "Санофи Россия" и американской фармацевтической компании "Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед" ("Вертекс").

В жалобах, объединенных в одно производство, указано, что на практике эти положения допускают возможность неправильного распределения бремени доказывания, определения круга подлежащих доказыванию обстоятельств и их судебной оценки в делах о предоставлении принудительной лицензии. Кроме того, по мнению заявителей, оспариваемые нормы не устанавливают полномочия и обязанности судов в части корректного определения объемов возможностей, предоставляемых лицензиату.

"Вертекс" является разработчиком и производителем оригинального препарата, используемого для лечения муковисцидоза. В России пациенты имеют право на бесплатную терапию. Лекарство дорогое, в связи с чем его закупают централизованно.

С 2021 года препарат поставляется в Россию через единственного дистрибьютора - компанию "Санофи Россия". Через нее "Вертекс" осуществляет исключительные права на запатентованное лекарственное средство.

Спустя несколько лет после создания препарата аргентинская компания разработала более дешевый дженерик. При планировании поставок в Россию медицинская исследовательская компания "МИК", его дистрибьютор, обратилась к "Вертексу" для заключения лицензионного договора на использование изобретений американской фирмы. Не получив согласия, организация обратилась в суд с иском о предоставлении принудительной лицензии.

В обоснование ООО "МИК" указало, что опасается возможного частичного или полного (из-за санкций) прекращения поставок, что создаст дефицит препарата на рынке. Также в иске отмечалась высокая стоимость лекарственного средства.

Суд первой инстанции компании "МИК" отказал. Апелляционный суд пересмотрел это решение, обязав предоставить лицензию заявителю. Суд по интеллектуальным правам и Верховный суд России эту позицию поддержали.

Рассмотрев материалы, КС пришел к выводу, что оспариваемые положения не противоречат российской Конституции.

"Российское законодательство, признавая необходимость защиты интеллектуальных прав разработчиков лекарств, допускает и возможность их ограничения с учетом конституционно значимого общественного интереса, достижение которого корреспондирует социальному запросу российского народа", - отметил суд.

Результаты интеллектуальной деятельности могут использоваться в том числе для монополизации рынков и ограничения конкуренции. В этом случае ограничение прав патентообладателей допускается для поддержания баланса частных и общественных интересов: суды могут предоставлять заинтересованным лицам принудительную лицензию - при наличии доказательств неиспользования или недостаточного использования патентообладателем изобретения в установленные сроки без уважительных причин.

Как неиспользование или недостаточное использования патента, приводящее к дефициту товара, можно квалифицировать отказ патентообладателя или дистрибьютора от поставок и систематическое уклонение от участия в торгах для закупки товара, а в случаях, когда от наполнения рынка продукцией зависят жизнь и здоровье людей, еще и готовность патентообладателя поставлять ее исключительно по высоким ценам, существенно превышающим цены на аналоги, разъяснили в КС.

При предоставлении принудительной лицензии публичный правопорядок исходит из необходимости устранения угрозы для общества от возникшего дефицита продукции на рынке. Признаками поведения, которое к этому приводит и подтверждает отсутствие намерения обеспечить поступление товара на российский рынок, могут являться подтвержденные факты злоупотребления патентным правом, направленные на сохранение доминирующего положения на рынке.

При этом КС отметил, что риск безальтернативности поставок усиливается для российской экономики в тех случаях, когда поставщики принадлежат к недружественным юрисдикциям, которые придерживаются режима введенных в отношении России санкций.

При рассмотрении дел о выдаче принудительной лицензии, постановил КС РФ, судам надлежит определять объем возможных действий лицензиата с учетом реально существующей потребности российского рынка и его возможностей производить и продавать продукцию, эквивалентную производимой на основе запатентованного изобретения, с обеспечением ее качества, без угроз для потребителей. В случае, когда от удовлетворения этих потребностей зависит охрана жизни и здоровья граждан, объем возможностей, которыми наделяется лицензиат на основании принудительной лицензии, может быть ограничен пределами этого недостатка и актуального объема востребованных поставок.

В КС подчеркнули, что принудительное лицензирование является исключительной и вынужденной мерой, не предполагающей широкого распространения и применения без достаточных оснований, надлежащим образом установленных судом; служит для преодоления дефицита на российском рынке определенных товаров, работ или услуг. При этом лицензия не лишает патентообладателя права интеллектуальной собственности.

Действие принудительной лицензии может быть отменено по мере насыщения российского рынка соответствующими товарами - если нет предпосылок повторения дефицита и есть готовность патентообладателя поставлять объект интеллектуальной собственности в достаточном объеме по разумной цене.

"Подход, основанный на правовых позициях КС, выраженных в настоящем постановлении в отношении предоставления принудительной лицензии на использование изобретения для производства и поставок лекарственных препаратов, применим и к предоставлению принудительных лицензий в порядке, предусмотренном российским законодательством, в иных сферах с учетом их особенностей", - резюмируется в документе.