Аэропорт Краснодара второй раз за сутки остановил работу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара "Пашковский" второй раз за сутки остановил прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

Как и в прошлый раз, ограничения ввели из соображений безопасности.

Предыдущий перерыв в работе предприятия продолжался с вечера среды 11 марта до утра 12 марта.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. В 2025 году аэропорт обслужил 722,6 тысячи человек.