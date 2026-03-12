Отчет Счетной палаты в Госдуме пройдет 19 марта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Госдума готовится к отчету Счетной палаты, который будет представлен 19 марта; ведомство работает эффективно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы готовимся к отчету Счетной палаты на следующей неделе. Целое заседание в четверг целиком посвящаем отчету Счетной палаты, потому что это важно в рамках парламентского контроля, посмотреть, как работают министерства, ведомства. Счетная палата эффективно исполняет свои полномочия", - сказал Володин журналистам в четверг.

Он отметил, что материалы Счетной палаты направлены в Государственную Думу. "Мы с ними знакомимся. Идет большая работа в рамках профильных комитетов. Итогом ее будет проведение пленарного заседания с участием председателя Счетной палаты", - сказал председатель Госдумы.