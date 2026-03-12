Принят закон о корректировке налогообложения ООО при выходе из него совладельца

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает порядок расчета налога по УСН для ООО, которое рассчитывается с выходящим участником не деньгами, а имуществом – например, передает ему недвижимость или оборудование в счет его доли.

Документ (№960728-8) в июле 2025 года внесло в парламент правительство.

Согласно статье 249 НК, при передаче имущества ООО в счет погашения денежного обязательства выручкой ООО признается величина погашаемого обязательства, то есть само ООО получает доход в размере закрытого долга перед участником.

Поводом для внесения изменений в статью 346.17 Налогового кодекса (НК) РФ стало постановление Конституционного суда (КС) РФ, который в январе 2025 года подтвердил наличие неопределенности в налогообложении доходов упомянутых сделок. Оплата ООО доли уходящего участника деньгами не является облагаемым по УСН доходом общества, но ситуация с оплатой доли имуществом не регламентирована, что приводит к различным трактовкам.

Согласно принятому закону, налогообложение будет увязано с действительной стоимостью выкупаемой за счет имущества доли. В такой ситуации доходом ООО, использующего УСН, будет считаться действительная стоимость упомянутой доли на следующий день после передачи актива. При этом не предусматривается возможность уменьшения дохода на расходы, связанные с выплатой действительной стоимости доли.

В документе уточняется, что норма распространяется исключительно на передачу имущества в натуре – денежные средства из-под нее прямо выведены. Также уточнен порядок оценки дохода: стоимость доли должна определяться в том же порядке, который применялся при ее расчете в момент выхода участника в соответствии с федеральным законом об ООО.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.