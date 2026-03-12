Минобороны РФ сообщило, что группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские группировки войск за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении Минобороны, распространённом в четверг.

По данным ведомства, войска группировок "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" также улучшили положение в зоне СВО.

В ходе боев военнослужащие из состава группировки "Восток" нанесли поражение формированиям украинской армии в районе ряда населённых пунктов Днепропетровской области и Запорожской областей. Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населённых пунктов Сумской и Харьковской областей. Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств, информирует министерство обороны РФ.

Войска группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике украинских вооружённых формирований в районах ряда населённых пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям украинской армии в районах нескольких населённых пунктов ДНР. Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 и два склада боеприпасов, говорится в сводке.

Войска группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах ряда населённых пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab и склад боеприпасов, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населённых пунктов Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, 155-мм гаубица М777, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств, говорится в сводке.