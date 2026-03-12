Лавров 16 марта проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Кении

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе в понедельник проведет в Москве переговоры с главой МИД Кении Мусалией Мудавади, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"16 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Республики Кения, который будет находиться в Москве с рабочим визитом в период с 15 по 18 марта", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова добавила, что в ходе встречи "планируется обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных российско-кенийских отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов на различных направлениях, наращивания взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях".

"Состоится заинтересованный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес темам, вопросам международной, региональной повестки дня с прицелом на более эффективную координацию в Организации Объединенных Наций и других многосторонних структурах", - заключила представитель МИД РФ.