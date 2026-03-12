Поиск

РФ продолжит предпринимать шаги для прекращения эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россия продолжит предпринимать шаги, направленные на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем неприемлемыми удары по гражданским целям и инфраструктуре в Иране, соседних арабских странах и где бы то ни было. Призываем США и Израиль остановить агрессию и вернуться за стол переговоров", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "крайне важно, чтобы все участники текущего противостояния на Ближнем Востоке, включая наших арабских партнеров, проявили здравомыслие и сдержанность, отказались от двойных стандартов, вернулись к усилиям по скорейшему прекращению конфронтации на принципах добрососедства".

Захарова отметила, что российская сторона "считает важным вновь подтвердить право Исламской республики Иран и всех других государств на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН".

"Россия продолжит предпринимать шаги для скорейшего прекращения эскалации на Ближнем Востоке и урегулирования любых противоречий мирными средствами", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что российская сторона "намерена и в дальнейшем продолжить продвигать концепцию общей и неделимой безопасности в Персидском заливе, которая позволит соблюсти интересы всех стран региона".

Вместе с тем, Захарова прокомментировала подготовленную Бахрейном и принятую Совбезом ООН 11 марта резолюцию 2817, в "которой осуждаются удары по территории арабских стран Персидского залива и содержится призыв к Ирану незамедлительно прекратить такие действия".

Она напомнила, что при голосовании по этой резолюции Россия и Китай воздержались, "так как не согласны с самой концепцией документа, выдержанного в отрыве от первопричины нынешней эскалации в регионе".

"Выражаем наше крайнее неудовлетворение ходом согласования упомянутой резолюции. Ее бахрейнские авторы не захотели принять ни одного российского или китайского предложения по выправлению своего несбалансированного текста", - заявила Захарова.

