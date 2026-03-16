Курская АЭС-2 вывела энергоблок №1 на полную мощность

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Курская АЭС-2 вывела первый энергоблок на 100% мощности, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"Первый энергоблок второй очереди Курской АЭС (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"), находящийся на этапе опытно-промышленной эксплуатации, выведен на 100% мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектные испытания должны подтвердить соответствие фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям, что позволит приступить к вводу в промышленную эксплуатации.

С момента первой синхронизации нового энергоблока с энергосистемой страны и ввода в опытно-промышленную эксплуатацию в декабре 2025 года специалисты АЭС последовательно осваивали мощность реакторной установки, с 40% до 100% номинальной мощности. За время опытно-промышленной эксплуатации он выдал порядка 570 млн кВт.ч электроэнергии.

"На 100%-й мощности мы еще раз исследуем нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучим поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполним испытания систем внутриреакторного контроля, опробуем режим полного обесточивания блока, проверим эффективность биологической защиты, а также радиационную обстановку на АЭС", - приводятся в сообщении слова директора Курской АЭС Александра Увакина.

"Выход на 100% проектной мощности – это завершающий этап ввода в эксплуатацию энергоблока №1 Курской АЭС-2. Уже сейчас можно уверенно говорить о том, что энергоблок подтвердил правильность принятых в проекте ВВЭР-ТОИ проектных и конструкторских решений, высокое качество изготовленного оборудования и строительно-монтажных работ", - отметил вице-президент - директор проекта сооружения Курской АЭС АО "АСЭ" Олег Шперле.

Окончательное заключение о готовности нового сверхмощного энергоблока ВВЭР-ТОИ к промышленной эксплуатации будет выдано приемочной комиссией концерна "Росэнергоатом" после подтверждения готовности всех объектов пускового комплекса в Ростехнадзоре. В промышленную эксплуатацию энергоблок планируется сдать в текущем году.

Проектная годовая выработка электроэнергии двухблочной Курской АЭС-2 – 19,5 млрд кВт.ч. Всего национальным проектом на Курской АЭС-2 предусмотрено сооружение четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ на смену энергоблоков с реакторами РБМК-1000. Мощность станции суммарно вырастет на 20%.

Сооружение энергоблоков ВВЭР-ТОИ № 1-4 Курской АЭС-2 входит в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года, утвержденную правительством РФ в декабре 2024 года. Всего за этот период в России предстоит построить 38 новых энергоблоков, включая проекты в семи новых регионах.