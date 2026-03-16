Минобороны заявило о поражении объектов инфраструктуры Украины, используемых ВСУ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по военным целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

Удары нанесены также по цеху производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их подготовки и запуска на аэродромах, пунктам временной дислокации противника, говорится в сводке.