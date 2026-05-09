Трамп выразил надежду на продление перемирия между Россией и Украиной

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.

"Может быть. Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы этот конфликт был завершен", - заявил он журналистам пресс-пула Белого дома.

Трамп отметил, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский согласились на его предложение о временном прекращении огня "без колебаний".

Американский лидер подчеркнул, что хотел бы увидеть "значительное продление" перемирия.

Президент США добавил, что готов направить своих переговорщиков, если посчитает это нужным. "Ну, я бы сделал это. Если решу, что это поможет, я сделаю это"- сказал он.

В пятницу Трамп заявил, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения