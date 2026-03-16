Российский МИД призвал стороны конфликта на Ближне Востоке к перемирию

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Москва возобновляет призыв к сторонам конфликта на Ближнем Востоке прекратить боевые действия и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло, заявили в МИД России.

"Возобновляем настойчивый призыв ко всем сторонам к немедленному прекращению боевых действий, переводу ситуации в политико-дипломатическое русло", - говорится в заявлении министерства.

На Смоленской площади также призвали "отказаться от нападений на гражданские объекты и инфраструктуру, остановить гибель и страдания мирного населения - как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране".

"Как и ранее, готовы с учетом имеющихся у Российской Федерации возможностей содействовать долгосрочному и устойчивому урегулированию конфликта", - подчеркнули в МИД.