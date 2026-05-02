В Екатеринбурге арестовали на 14 суток оренбуржца, подбежавшего к губернатору

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток мужчину, подбежавшего к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на улице 1 мая, за публичный мат, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд признал 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

"Накануне гость столицы Урала решил посетить культмассовое мероприятие, посвященное празднованию весны и труда, на улице Репина, 5. Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении", - отмечается в сообщении.

В суде мужчина полностью признал вину.

Как сообщалось, 1 мая на "Екатеринбург Арене", пока Паслер фотографировался с женщиной, к ним подбежал мужчина. Охрана губернатора задержала подбежавшего. Никто не пострадал.

