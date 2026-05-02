Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Специалисты потушили возгорание на морском терминале в Туапсе, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем канале в мессенджере Max.

Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Как сообщалось, пожар на территории морского терминала в Туапсе возник в результате атаки БПЛА в ночь на пятницу, пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в мессенджере Max сообщил, что специалисты принимают необходимые меры, чтобы не допустить попадания нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепили защитное сооружение и подняли дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые.