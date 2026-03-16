Генштаб ВС РФ заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска продолжают наступление на всех направлениях в зоне СВО.

"Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях. За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов", - заявил Герасимов в понедельник в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск.

