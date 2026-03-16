Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российская армия на широком фронте продвигается в направлении Славянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска. Передний край отодвинут от города Северск на запад более чем на 12 км. Освобождены населенные пункты Резниковка, Голубовка и Каленики. Ведутся бои в Кривой Луке", - сообщил Герасимов в понедельник в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск.

ВСУ пытаются остановить наступление российских войск в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, заявил он.

"Южная" группировка войск ведет наступательные действия в своей полосе ответственности. Противник предпринимает все возможные меры, чтобы остановить наше наступление и избежать прорыва российскими штурмовыми подразделениями обороны ВСУ в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона", - сообщил он в понедельник в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск.

Новость дополняется