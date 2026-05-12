В Думе не согласились с идеей уведомлять работников об увольнении в электронном виде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Участники заседания Совета Госдумы не поддержали предлагаемую правительством РФ поправку в Трудовой кодекс РФ о праве работодателя уведомлять работника об увольнении в электронном виде. Об этом говорится в сообщении на сайте палаты парламента.

Отмечается, что вопрос поднимался на заседании Совета Думы во вторник.

Поправка предусматривает, что электронное предупреждение о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации будет считаться врученным с момента его размещения в личном кабинете гражданина на цифровой платформе "Работа в России". С ней согласились социальные партнеры в трудовых отношениях (профсоюзы, представители работодателей), отмечается в сообщении на сайте.

"Вместе с тем, участники Совета Думы отметили, что соответствующее уведомление работник должен получать лично под роспись. Только такой подход может обеспечить в полной мере соблюдение его прав", - указывается в сообщении.

