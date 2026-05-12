Поиск

Что произошло за день: вторник, 12 мая

Продолжение СВО после окончания режима прекращения огня, пуск ракеты "Сармат", новые прогнозы Минэкономразвития, заочный приговор Тихону Дзядко

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о продолжении СВО после окончания режима прекращения огня. Военные заявили, что ВСУ 30 383 раза нарушили перемирие.

- Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ракетный комплекс будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.

- Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2026 г. до 0,4% с 1,3%. Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%. Министерство понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году до 81,5 руб. с 92,2 руб.

- Путин готов встретиться с Зеленским не в Москве только для того, чтобы поставить точку в завершении конфликта, заявили в Кремле.

- Суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) - главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

- Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах, совершенной 5 мая, возросло до трех.

- Атака девяти беспилотников отражена над Оренбургской областью. Повреждены жилой дом, школа и детский сад.

- Девятиклассник устроил стрельбу из пневматического оружия в одной из школ Краснодарского края. Пострадали двое детей. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 12 мая

Госдума в среду рассмотрит два законопроекта о совершенствовании сферы миграции

"Сармат" в конце 2026 года поставят на боевое дежурство

Командующий РВСН доложил Путину об успешном испытании ракеты "Сармат"

 Командующий РВСН доложил Путину об успешном испытании ракеты "Сармат"

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

Жилой дом, школа и детсад повреждены при атаке БПЛА в Оренбурге

Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

 Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

В Оренбурге из-за атаки БПЛА повреждена крыша жилого дома

Дело о хулиганстве возбуждено по факту стрельбы в школе на Кубани

Минобороны РФ сообщило о продолжении СВО после окончания режима прекращения огня
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2167 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9351 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов