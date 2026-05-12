Что произошло за день: вторник, 12 мая

Продолжение СВО после окончания режима прекращения огня, пуск ракеты "Сармат", новые прогнозы Минэкономразвития, заочный приговор Тихону Дзядко

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о продолжении СВО после окончания режима прекращения огня. Военные заявили, что ВСУ 30 383 раза нарушили перемирие.

- Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ракетный комплекс будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.

- Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2026 г. до 0,4% с 1,3%. Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%. Министерство понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году до 81,5 руб. с 92,2 руб.

- Путин готов встретиться с Зеленским не в Москве только для того, чтобы поставить точку в завершении конфликта, заявили в Кремле.

- Суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) - главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

- Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах, совершенной 5 мая, возросло до трех.

- Атака девяти беспилотников отражена над Оренбургской областью. Повреждены жилой дом, школа и детский сад.

- Девятиклассник устроил стрельбу из пневматического оружия в одной из школ Краснодарского края. Пострадали двое детей. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.