В Генштабе ВС РФ заявили о выходе на юго-западные окраины Константиновки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Боевые действия в районе Константиновки продолжаются, под контроль Вооруженных сил РФ перешло более 60% территории населенного пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Продолжается уничтожение украинских формирований в районе Константиновки, непосредственно в пределах основного укрепрайона ВСУ", - сообщил он в понедельник в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск.

"В самой Константиновке уличные бои ведутся в северо-восточной части. Кроме того, штурмовые подразделения группировки вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь городской застройки. Более 60% территории населенного пункта находится под нашим контролем", - заявил генерал армии.

По его данным, также развивается наступление в пригороде Константиновки - населенном пункте Ильиновка.